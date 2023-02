Napoli, se parte Osimhen può arrivare Hojlund

Secondo il Corriere del Mezzogiorno se il Napoli dovesse cedere Victor Osimhen potrebbe prendere Hojlund dell’Atalanta

Se in una recente intervista Aurelio De Laurentiis ha detto che “Osimhen non è in vendita”, c’è chi la pensa in modo differente. Il presidente dei partenopei ha le idee chiare e vorrebbe portare alla sua società nuovi trofei, anche se sembrerebbe già pronto un’eventuale post Osimhen.

“I giocatori più in vista sono molto richiesti, sì. Ma non devo venderne uno. Non abbiamo debiti. Se voglio produrre un buon spettacolo, voglio avere i migliori interpreti. E io li ho”. Frasi di circostanza, forse, ma tutto sembra possibile. Il Manchester United e le altre big di Premier League continuano ad osservare al nigeriano e stando a quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno i partenopei avrebbero già provato a sondare il terreno per il sostituto del nigeriano.

Ecco cosa è stato detto

“La lotta è serrata e se in Premier puntano l’obiettivo sarà difficile trattenere Osimhen in maglia azzurra l’anno prossimo, grazie alla ingenti risorse che possono mettere in campo. La società partenopea potrebbe pensare anche di offrire il rinnovo a Osimhen, anche se gli attuali 4 milioni rendono la trattativa piuttosto ardua. Ecco perché il Napoli si starebbe cautelando e ha fatto un sondaggio per il danese Rasmus Højlund, 20 anni, in forza all’Atalanta. Quattro gol in 17 partite per il talentuoso giocatore nerazzurro, ma un futuro da campione. Per il momento si gode le gesta di Osimhen: i tifosi azzurri trepideranno solo quest’estate quando arriverà l’inevitabile assalto delle società della Premier.