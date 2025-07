Napoli, Conte ha sempre apprezzato un Nazionale italiano: può essere l’alternativa a Juanlu?

Il calciomercato del Napoli entra nel vivo e si arricchisce di un nuovo possibile colpo. La trattativa per Juanlu Sanchez, esterno del Siviglia, resta in piedi ma potrebbe complicarsi nei prossimi giorni a causa di alcune richieste del club andaluso che rallentano la chiusura dell’operazione. Ecco perché la dirigenza azzurra starebbe valutando un piano B molto interessante: si tratta di Raoul Bellanova, terzino attualmente in forza all’Atalanta.

Già seguito dal Napoli nella scorsa estate, Bellanova rappresenterebbe un’alternativa credibile e concreta. Il profilo piace particolarmente ad Antonio Conte, che lo ha inserito tra i suoi preferiti per la fascia destra. Il tecnico salentino, infatti, lo considera un giocatore perfetto per il suo 4-3-3 grazie alla sua fisicità, alla capacità di corsa e alla disciplina tattica.

Dal punto di vista economico, l’affare sarebbe alla portata. L’Atalanta valuta Bellanova intorno ai 15 milioni di euro, una cifra molto simile a quella richiesta dal Siviglia per Juanlu. Un investimento che il Napoli potrebbe considerare sostenibile, soprattutto se dovesse tramontare definitivamente la pista che porta al laterale spagnolo.

Con il mercato in pieno fermento, la fascia destra resta una priorità assoluta per il club partenopeo. Il lavoro di Giovanni Manna, in sinergia con Conte, mira a costruire una rosa competitiva, e in quest’ottica un giocatore già pronto e abituato alla Serie A come Bellanova potrebbe rappresentare la scelta ideale.

Se Juanlu dovesse sfumare, non ci saranno tempi morti: il Napoli potrebbe virare subito sul laterale nerazzurro, pronto a diventare un uomo chiave nello scacchiere di Conte.