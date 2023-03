Napoli, se saluta Zielinski pronto l’assanto a Lindstrom

Nel caso in cui il polacco dovesse salutare, il Napoli proverebbe ad acquistare Lindstrom dell’Eintracht Francoforte

Piotr Zielinski continua ad essere uno dei prezzi pregiati del Napoli, che prossima estate potrebbe ritrovarsi a cederlo per grosse cifre. Il centrocampista polacco continua a piacere alle big europee, tanto che i partenopei potrebbero cederlo per far cassa e ringiovanire la rosa.

Il calciatore polacco continua ad essere seguito da Bayern Monaco e Borussia Dortmund, con anche qualche avvicendamento da parte della Premier League. La scorsa estate ha avuto offerte dal West Ham, poi però non si è fatto nulla. Ora potrebbe essere il momento buono per salutarsi.

Il sostituto

A parlare del possibile sostituto di Zielinski è il Corriere dello sport, che ha detto: “Il Napoli ha da tempo messo nel mirino Jesper Lindstrom dell’Eintracht Francoforte. Lo scouting lo segue da diversi mesi poi, ironia del destino, il Napoli ha trovato proprio i tedeschi sul proprio cammino di Champions League. Il danese piace davvero molto ed è il primo nome sulla lista qualora Zielinski andasse via in estate”.

Possibile addio anche per Lozano: “Tutto fermo sul fronte di Zielinski e su quello di Lozano: sia Zielo sia il Chuky hanno il rapporto in scadenza nel 2024, e tra l’altro sono entrambi titolari di ingaggi decisamente elevati. Retaggi del passato, del periodo precedente alla politica di abbattimento degli stipendi intrapresa un’estate fa”. Entrambii giocatori potrebbero non rinnovare i rispettivi contratti e dunque salutare la prossima estate. I partenopei sono pronti a rivoluzionare la rosa, con innesti di livello.