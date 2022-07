Napoli, Sebastiano Luperto resta ad Empoli: lascia il club azzurro definitivamente

Continua il mercato del Napoli, desideroso di rinnovare la squadra. È la volta di Sebastiano Luperto, il quale resterà ad Empoli. A rivelarlo i colleghi di PianetaEmpoli.it. Vediamo le ultime news.

Luperto resta ad Empoli

Stando a quanto riportato dai colleghi di PianetaEmpoli.it, il difensore in prestito dal Napoli resterà ad Empoli. Luperto, quindi, lascia definitivamente il Napoli e sarà a disposizione di Zanetti già a partire dal prossimo ritiro.

Il club azzurro avevo chiaramente specificato di volere una condizione economica migliore rispetto ai 4 milioni del diritto di riscatto. L’operazione è riuscita nonostante il mancato riscatto nei tempi stabiliti.

Sebastiano Luperto è un difensore classe 1996 e secondo quanto riportato da Cronache di Napoli, la sua trattativa avrebbe in qualche modo creato problemi con quella di Ostigard.

“Il club di De Laurentiis avrebbe voluto reinvestire la cifra incassata dai toscani per il difensore pugliese per prendere in prestito il norvegese Ostigard, ex Genoa, dal Brighton, o lanciare l’assalto a Casale del Verona” si legge.