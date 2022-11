Napoli, Sebino Nela: “Perderanno più punti con squadre medio-basse che negli scontri diretti”

Durante la trasmissione Giochiamo D’Anticipo, è intervenuto l’ex calciatore Sebino Nela. Tra i vari temi toccati, si è parlato anche del Napoli e della stagione che, fino a questo punto, è stata davvero entusiasmante.

“Mi piace molto la serenità con la quale il Napoli riesce a giocare, bisogna considerare anche la partenza dei senatori durante il mercato estivo“.

“Il Napoli, secondo me, perderà più punti contro squadre di livello medio-basso che nelle partite in cui ci saranno scontri diretti. Quelle classiche gare che, in passato, la Juventus vinceva sempre per un gol di scarto“.

Per il momento, infatti, il Napoli in campionato ha pareggiato due partite ed entrambe contro squadre non di primo livello, Lecce e Fiorentina.

Sebino Nela ha infine dichiarato: “Olivera? Un grande allenatore di un altro sport dice che la grandezza di un giocatore si capisce dalla sua capacità di comprendere, lui si adatta molto velocemente e il recupero all”ultimo minuto della gara contro il Liverpool fa intuire quanto sia stia adattando al nuovo contesto“.