Napoli, secondo Repubblica gli azzurri rischiano la penalizzazione in Serie A

In Serie A, negli ultimi giorni, l’attenzione è concentrata tutta su quanto accaduto durante la partita tra Juventus e Napoli, partita che, in realtà, non si è mai giocata a causa della mancata partenza della squadra azzurra verso Torino.

Da quel momento, in casa Napoli, i legali sono al lavoro per evitare una possibile sconfitta a tavolino contro i rivali bianconeri.

L’edizione odierna di Repubblica scrive in merito all’accaduto, rivelando che gli azzurri rischiano seriamente la penalizzazione in Serie A.

Gli azzurri, infatti, sembrano essere colpevoli di non aver rispettato il protocollo firmato da parte di tutti i club italiani di Serie A. Aurelio De Laurentiis, però, non vuole darla vinta ed è pronto ad agire in tutte le sedi previste dalla normativa italiana.

La squadra azzurra, infatti, dopo aver riscontrato la positività di Zielinski, non si è isolato nella ‘bolla’ ma i giocatori sono ritornati nelle loro abitazioni, almeno così sembra. Inoltre, il Napoli avrebbe anche cancellato dal sito ufficiale il report degli allenamenti di quei giorni finiti ora sotto la lente d’ingrandimento del giudice.