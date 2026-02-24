martedì, Febbraio 24, 2026
Calcio

Napoli, secondo TuttoSport c’è un nome in cima alla lista di ADL in caso di separazione con Conte

Moreno Zannone
Di Moreno Zannone
Il futuro della panchina del Napoli resta uno dei temi più caldi in vista del finale di stagione. In casa azzurra, infatti, si riflette già sulle prossime mosse, con particolare attenzione alla guida tecnica. L’andamento del campionato e le prospettive future saranno decisive per capire se l’attuale progetto potrà proseguire senza scossoni.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, non è escluso un possibile cambio di allenatore al termine dell’annata. Qualora le strade del club partenopeo e di Antonio Conte dovessero separarsi, il nome in cima alla lista dei possibili successori sarebbe quello di Vincenzo Italiano, profilo ritenuto ideale per dare continuità a un progetto tecnico ambizioso e moderno.

Al momento, però, non ci sono certezze su un eventuale addio di Conte. La situazione resta fluida e molto dipenderà dalle valutazioni reciproche che verranno fatte a stagione conclusa. L’allenatore e la dirigenza azzurra si prenderanno del tempo per analizzare risultati, obiettivi raggiunti e prospettive future.

Nei prossimi mesi sono previsti nuovi contatti tra le parti per chiarire ogni aspetto e decidere se proseguire insieme l’avventura in Campania. Solo allora il Napoli capirà se puntare sulla continuità o aprire un nuovo ciclo, con Vincenzo Italiano pronto a diventare un’opzione concreta per la panchina azzurra.

Moreno Zannone
Moreno Zannone
