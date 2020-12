Napoli, sei mesi neri per Callejon: dal Covid alle brutte prestazioni, è già addio alla Fiorentina?

Non è un bel momento per José Maria Callejon. L’ex attaccante del Napoli è attualmente alla Fiorentina ma la sua avventura con la maglia Viola non sta andando come si prevedeva al momento della firma.

Fino a questo momento, infatti, lo spagnolo ha giocato solo otto partite e segnato una rete. Complice anche il Covid, José non è ancora riuscito ad esprimere il suo potenziale.

Secondo alcune voci, però, per l’ex attaccante del Napoli potrebbe essere troppo tardi, dal momento che potrebbe andare via già durante il mercato di gennaio.

I tifosi della Fiorentina, infatti, sono rimasti delusi dalle sue prestazioni, quasi sempre sotto tono. Da Callejon si aspettavano un calciatore che non avrebbe fatto rimpiangere Federico Chiesa.

Dall’addio al Napoli Callejon si è perso. In queste ultime settimane sta vivendo un vero e proprio incubo, non solo per il Covid che l’ha colpito fortunatamente senza conseguenze, ma anche per le prestazioni negative sul rettangolo di gioco.