Napoli, Seko Fofana per sostituire Zambo Anguissa? Il centrocampista è nel mirino degli azzurri già da tempo

Frank Zambo Anguissa potrebbe lasciare la SSC Napoli già il prossimo giugno. Il centrocampista potrebbe decidere di andare altrove anche visto l’interessamento di diverse big. Il Napoli potrebbe acquistare un sostituto per rinforzare il centrocampo. Le valutazioni saranno fatte da Antonio Conte nelle prossime settimane e si deciderà se investire in un calciatore con le caratteristiche del calciatore africano.

I nomi, ad oggi, sono diversi: da Sudakov a Szymański, passando per Lo Celso e l’ex Manchester City Fofana. Quest’ultimo, in particolare, potrebbe rappresentare un profilo interessante per Conte nonostante abbia deciso di trasferirsi prima in Arabia e successivamente in Francia.

SEKO FOFANA, EX MANCHESTER CITY ED OGGI AL RENNES: IL CALCIATORE IDEALE PER SOSTITUIRE RASPADORI E FAR RIFIATARE MCTOMINAY O ANGUISSA

Il centrocampista che farebbe comodo al Napoli sarebbe senza dubbio Seko Fofana. L’ex Manchester City e Udinese è ancora un top player e non a caso la sua valutazione è di 20 milioni di euro.

Non è la prima volta che Fofana viene accostato al Napoli. Già ai tempi dell’Udinese, infatti, il centrocampista era finito nella lista di Cristiano Giuntoli, ma alla fine l’operazione non andò a segno.