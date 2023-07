Napoli, sempre più a rischio il rinnovo di Osimhen: ADL si cautela, il sostituto è un colpo da 60 milioni

Non arrivano buone notizie per il rinnovo di Victor Osimhen con la SSC Napoli. Come riporta l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, infatti, per ora non c’è nessun accordo, con il presidente Aurelio De Laurentiis che si è limitato ad incontrare il manager del calciatore, Roberto Calenda. Per ora, quindi, non c’è niente da fare, con domanda ed offerta che non combaciano. L’attaccante nigeriano, infatti, “si sente valutare la luna e di conseguenza sente di meritare almeno qualche stella in più“.

La distanza tra la richiesta del giocatore (12 milioni di euro) e l’ingaggio offerto dal club azzurro (7 milioni di euro), è elevata e si rischierebbe di non trovare mai un accordo, con il PSG che attende con interesse l’evoluzione della situazione. Il rischio è quindi grosso e il Napoli starebbe già iniziando a valutare possibili sostituti, con il nome di David che rappresenta il primo della lista.

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport riporta: “Il calciatore ha fatto sapere che non gli dispiacerebbe l’idea di venire in Italia e soprattutto disputare la Champions. Classe 2000, potente fisicamente, buona tecnica, David ha le caratteristiche per poter ancora crescere e diventare un centravanti che fa la differenza. E se in primavera si parlava di un cartellino da 40 milioni di euro oggi si arriva addirittura a 60“.