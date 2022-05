Napoli, Senesi e Palomino per il post Koulibaly

Nel caso in cui Koulibaly dovesse partire, il Napoli è pronto a provarci per Senesi del Feyenoord o per Palomino dell’Atalanta

Le ultime dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis lasciano ben poco all’immaginazione. Il patron azzurro ha sciolto le riserve, schierandosi con una posizione netta per definire la situazione che vede coinvolto il rinnovo di Koulibaly. “Koulibaly e Mertens devono scegliere: il vile denaro o il privilegio di vivere a Napoli?”.

Così il patron azzurro ha deciso di entrare in gamba tesa su chi gli chiedeva riguardo ai due giocatori, con il difensore senegalese che però ha ancora un altro anno di contratto con i partenopei. Le voci di mercato sono però tante, con varie squadre pronte a fiondarsi sul giocatore.

Senesi o Palomino per sostituirlo

Nel caso in cui dovesse partire, il Napoli è pronto ad investire su un nuovo difensore. I nomi papabili sono quelli di Marcos Senesi del Feyenoord e José Luis Palomino. Entrambi i difensori hanno origini argentine, ma sono ben 7 gli anni di età che li dividono. Il prezzo di entrambi è vicino ai 10 milioni. Palomino vale circa 9, mentre Senesi 12.

I due giocatori sono sicuramente due profili d’esperienza, che al Napoli potrebbero far bene. Il calciatore del Feyenoord è reduce da una buonissima stagione con gli olandesi, con un passo in UEFA Conference League bloccato soltanto in finale dalla Roma di José Mourinho. Palomino, invece, è risultato uno dei pochi a salvarsi del disastro stagionale dell’Atalanta. I bergamaschi non hanno centrato la qualificazione europea, ma Palomino è riuscito comunque ad imporsi tra i migliori dei nerazzurri.