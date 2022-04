Napoli, senti Alvino: “De Laurentiis si informa sul carattere prima di acquistare giocatori”

La sessioni di calciomercato del Napoli non sono mai banali. I tifosi azzurri lo sanno bene, la dirigenza del club partenopeo alterna acquisti che si rivelano veri e propri affari ad alcuni giocatori che invece passano un po’ in sordina.

Di mezzo, tantissime trattative saltate, anche all’ultimo minuto, per ragioni solitamente difficili da capire. Tra le tante spiegazioni alla base dei vari mancati trasferimenti, il giornalista Carlo Alvino ne ha annoverata una in particolare.

Secondo lui infatti, parecchie fumate nere sono da attribuire a Aurelio De Laurentiis in primis, ed al suo modo di scegliere i giocatori. Come raccontato nelle ultime ore da Alvino ai microfoni di Radio Kiss Kiss infatti, il patron azzurro da una priorità molto alta alle caratteristiche caratteriali degli obiettivi di mercato azzurro. Ecco dunque l’interessante retroscena.

“Io so che il Napoli era sul punto di prendere determinati calciatori, anche stranieri, poi però il patron si tirò indietro. Aurelio De Laurentiis, prima di chiudere una determinata operazione, si informa sul giocatore, sul suo carattere“.

“Ecco allora che in diverse occasioni ha fatto un deciso dietrofront affermando: ‘Un calciatore del genere non può fare fare bene a Napoli’. Per l’imprenditore cinematografica la tecnica, le qualità del giocatore non sono le uniche caratteristiche di cui tenere conto. Anche il carattere è fondamentale”.