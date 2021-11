Napoli, senti Auriemma: “Manolas vuole andare via, ecco chi lo sostituirà”

Raffaele Auriemma, giornalista sempre vicinissimo a tutte le tematiche riguardanti il calcio Napoli, ha rilasciato nelle ultime ore alcune dichiarazioni ai microfoni di Teleclubitalia. Oggetto principale delle sue parole è stata la netta vittoria del Napoli contro il Legia Varsavia per 4-1. Non sono però mancati altri temi, come ad esempio il calciomercato. Ecco dunque le sue dichiarazioni.

“Il Napoli ha un organico molto competitivo: lo ha dimostrato anche in Europa League. Osimhen non ha preso parte alla sfida contro il Legia, ma non ha nulla di grave: solo un affaticamento. Recupererà con il Verona”.

“Io credo che Manolas vada ceduto a gennaio se possibile. Il difensore greco desidera tornare in patria, all’Olympiacos. La società greca sarebbe ancora intenzionata a prendere il difensore del Napoli”.

“Il club azzurro non ha bisogno di prendere un altro centrale perché Spalletti ha in organico Juan Jesus anche se è mancino. L’ex Roma dà garanzie. Bisogna intervenire a sinistra e la soluzione si chiama Mandava. Parliamo di uno dei migliori profili in circolazione”.

Come facilmente intuibile dunque, Manolas continua ad avere la testa altrove dopo la cessione sfumata in estate. Il suo sogno rimane il ritorno in patria e le volontà del difensore potrebbero essere accontentate già in quel di gennaio. A differenza però di quanto affermato dal giornalista sportivo, in caso di trasferimento il Napoli dovrà per forza operare in entrata. Da ricordare infatti è che nel periodo invernale Luciano Spalletti dovrà fare a meno anche di Koulibaly per un intero mese.