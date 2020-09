Napoli, senti Auriemma: “Possibile l’arrivo in prestito di Deulofeu, ottimo rapporto tra Pozzo e De Laurentiis”

Raffaele Auriemma, giornalista e telecronista sempre molto legato al calcio Napoli, ha postato sui suoi canali social ufficiali delle dichiarazioni molto interessanti. Oggetto dell’intervento è ovviamente il calciomercato, con un nome in particolare che in queste ore risulta molto caldo. Ecco quanto dichiarato.

“Il Napoli cerca un altro esterno, uno a destra oppure a sinistra, dipende dalle opportunità, anche perché Lozano può giocare su entrambe le fasce. Il Napoli potrebbe chiedere in prestito Deulofeu alla famiglia Pozzo dato che i rapporti tra le parti sono ottimi. Deulofeu in questo momento è del Watford. Ricordiamoci che il primo attaccante del Napoli fu proprio Sosa che arrivò dall’Udinese e quindi dai Pozzo”.

La penna di Tuttosport afferma così che l’arrivo di Deulofeu, in particolare con la formula del prestito, non è affatto da escludere, anzi. L’esterno spagnolo del Watford potrebbe essere la soluzione ideale per sostituire José Maria Callejon, soprattutto considerando il difficile periodo economico.

La liquidità in casa Napoli infatti scarseggia e la modalità di acquisto in prestito potrebbe essere un’ottima mossa, forse l’unica, da attuare al momento in questa sessione di calciomercato.

Deulofeu rappresenta un profilo molto gradito a Gattuso, anche perché già in possesso di un’ottima esperienza della Serie A. Attaccante molto duttile potrebbe rivestite nell’occorrenza tutti e tre i ruoli offensivi del 4-3-3 gattusiano.