Napoli, senti Auriemma: “Prenderei Mirante, costa solo 400 mila euro”

In casa Napoli l’infortunio di Alex Meret e le problematiche affrontate per recuperare in tempo David Ospina hanno fatto preoccupare non poco gli addetti ai lavori. L’attuale terzo portiere azzurro infatti, Marfella, non ha convinto appieno Luciano Spalletti e la dirigenza partenopea.

Molti così pensano che il Napoli debba intervenire sul mercato per acquistare un terzo portiere affidabile e d’esperienza. Di questa opinione è, tra gli altri, Raffaele Auriemma. Il giornalista sportivo, sempre molto vicino alle tematiche calcistiche partenopeo, ha rilasciato nelle ultime ore interessanti dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte. Ecco le sue parole.

“Fossi nel Napoli penserei seriamente all’acquisto di un terzo portiere di livello. Tra gli svincolati c’è Antonio Mirante, un calciatore esperto e pronto per giocare subito. Accetterebbe un anno di contratto da circa 400mila euro, per me è un investimento da fare”.

“Problema liste? Per ora si può pensare ad escludere qualche altro calciatore, almeno fino a gennaio. Pensate allo scorso anno quando si sono infortunati Mertens e Osimhen, il Napoli non aveva l’alternativa e ha perso tanti punti. Per 400mila euro si rischia di perdere terreno qualora Ospina non fosse disponibile”.

Un punto di vista giusto. Rimane da capire ovviamente se la dirigenza azzurra, che in estate ha deciso di affidare il ruolo di terzo portiere all’ex Bari Marfella, sia dello stesso avviso. Antonio Mirante da parte sua non si farebbe problemi ad accettare il Napoli, anzi.