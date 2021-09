Napoli, senti Bagni: “Spalletti ha bloccato la cessione di Ounas”

Salvatore Bagni, storico ex calciatore del Napoli e ora opinionista televisivo, è intervenuto nelle ultime ore nel corso della trasmissione Si gonfia la rete, in onda su Tele A. Oggetto delle sue dichiarazioni è stato un particolare retroscena che ha caratterizzato gli ultimi giorni del calciomercato partenopeo. Ecco le sue parole.

“Nelle ultime fasi del calciomercato, Aurelio De Laurentiis ha ricevuto una offerta di ben quattordici milioni di euro per Adam Ounas (proveniente probabilmente dal Marsiglia, ndr). Non si tratta di una cifra bassa, anzi. Parliamo di un calciatore, l’algerino, che in Campania non si era espresso ancora a certi livelli. E quei soldi al Napoli sarebbero serviti”.

“Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha però bloccato tutto: ‘Presidente, Ounas ci serve’, le parole del mister ad Aurelio De Laurentiis. E il patron degli azzurri ha deciso di accontentarlo. Questo episodio sta a significare due cose: De Laurentiis si fida di Spalletti e il mister considera fondamentale Ounas per il suo gioco”.

Un’imposizione coraggiosa dunque, che ha portato Aurelio De Laurentiis ha rifiutare una cifra importante pari a 14 milioni di euro. Una ingente somma, soprattutto se si pensa che Adam Ounas fino all’inizio di questa stagione indossava la maglia del Napoli solo di passaggio, tra un prestito e l’altro.

L’inizio di stagione del Napoli di Luciano Spalletti ha ribaltato però la situazione, con Adam Ounas che è sempre uno dei primi a subentrare a gara in corsa. Il talento algerino ha dimostrato di avere i numeri per fare benissimo anche in una piazza importante come quella azzurra.