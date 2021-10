Napoli, senti Bargiggia: “Il Bayern pensa a Osimhen per sostituire Lewandowski”

Victor Osimhen sta vivendo un periodo di forma pazzesco in quel di Napoli. Le sue prestazioni non stanno passando di certo inosservate e stanno iniziando ad attirare gli interessi dei top club d’Europa. Tra le squadre che maggiormente si sono interessate al talento nigeriano vi è indubbiamente il Bayern Monaco.

A raccontare dell’interessamento del club tedesco ci ha pensato nelle ultime ore l’esperto di calciomercato Paolo Bargiggia. Il giornalista ha parlato nel corso della sua trasmissione sportiva ‘Parola di Bargiggia’, in onda su 1 Station Radio. Ecco le sue parole a riguardo.

“Non ho mai parlato di offerte, perché non ho notizie in tal senso. Non mi risultano. A livello di agenti ed intermediari internazionali, però, è stata captata questa cosa: Osimhen è molto attenzionato, è nella lista per sostituire Robert Lewandowski. La verità è questa”.

“Attualmente, di attaccanti futuribili sul mercato, di quell’età e con le sue caratteristiche, ce ne sono pochi. Erling Braut Haaland non è un’operazione prevedibile; Kylian Mbappè flirta col Real Madrid da un paio d’anni: normale che si guardi anche altrove”.

“Il nigeriano viene dopo questi due? Per come fa reparto da solo, secondo me sì. Osimhen è uno dei primi, in questo momento. Poi dipende dal tipo di calcio che vuoi sviluppare. Se cerchi qualcuno di veloce, esplosivo, dirompente e che faccia reparto da solo, allora Osimhen è uno dei primi cinque, in questo periodo stagionale, a livello internazionale sul mercato”.