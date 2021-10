Napoli, senti Bargiggia: “La dirigenza azzurra valuta Osimhen 130 milioni!”

Paolo Bargiggia, giornalista e esperto di calciomercato, ha rilasciato nelle ultime ore interessanti dichiarazioni ai microfoni di 1 Station Radio, nel corso della trasmissione sportiva 1 Football Club. Tra i tanti temi trattati ve n’è stato anche uno riguardante il Napoli, ed in particolar modo Osimhen. Ecco le sue parole.

“130 milioni? So che la dirigenza del Napoli fa una valutazione di Victor Osimhen pari a questa cifra. Tra il dire e il fare, come si suol dire, c’è di mezzo il mare, ma se va avanti così, il nigeriano questa valutazione la tiene”.

Insomma, gli altri club sembrano essere avvisati. Ma chi mai potrebbe avere una tale potenza economica da poter sborsare una cifra così astronomica per assicurarsi le prestazioni di Victor Osimhen? Ecco la risposta del giornalista.

“Arriveranno offerte di questo calibro, per il numero 9 azzurro? Dalla Premier League potrebbero, se mantiene il ritmo. Non si scappa: i campionati in cui si può spendere sono pochi. Il Barcellona non può investire, ed è già una squadra in meno”.

“Tolto il campionato italiano, il grosso è fatto dalla Premier, che paga 80 milioni i difensori: figuriamoci un bomber come Osimhen… Avete visto le offerte del Chelsea per Romelu Lukaku o del Manchester City per Harry Kane? Osimhen, in prospettiva, può dire tanto e costare molto”.