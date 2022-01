Napoli, senti Bargiggia: “Reinildo Mandava non può arrivare a gennaio, vi spiego perché”

Paolo Bargiggia, giornalista sempre interessatissimo alle tematiche di calciomercato, ha parlato nelle ultime ore ai microfoni di 1 Station Radio, nel corso della trasmissione sportiva 1 Football Club. Oggetto delle sue parole è stata la sessione invernale di calciomercato in corso in casa Napoli. Secondo il giornalista infatti, le operazioni azzurre non si sarebbero conclude con l’arrivo di Axel Tuanzebe. Ecco le sue parole.

“Il mercato del Napoli si chiude qui, dopo l’arrivo di Axel Tuanzebe? Cristiano Giuntoli sta provando sicuramente a prendere un laterale sinistro, sebbene Faouzi Ghoulam stia mettendo minuti nelle gambe”.

“Occorrerà una settimana di lavoro, ancora, per individuare il giocatore giusto. Non sarà Reinildo, quindi? Con l’arrivo di Axel Tuanzebe, l’affare Reinildo Mandava è rimandato, perché si tratta di un extracomunitario“.

“Servirà un comunitario, con prestito oneroso dal costo basso ed un diritto di riscatto su cifre accettabili. Per il momento, non ci sono indicazioni particolari sui nomi. Credo che arriverà ancora dall’estero, probabilmente non sarà un italiano“.

“Da tempo piace Fabiano Parisi, ma l’Empoli non vuole cederlo e non ci sono le condizioni economiche. Servirà un comunitario, lo ripeto. Entro una settimana, dovrebbero trovare la quadra. David Ospina può rinnovare col Napoli? Stanno facendo valutazioni legate all’ingaggio: è un aspetto prioritario per le politiche societarie”.