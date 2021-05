Napoli, senti Barzaghi: “Brozovic potrebbe andare al Napoli con Spalletti”

Mancano ormai solo 4 giornate al termine del campionato e così in quel di Napoli ci si appresta a preparare la prossima stagione. Nelle ultime ore il nome di Luciano Spalletti viene dato quasi come sicuro allenatore della squadra azzurra per il post Gattuso.

Un profilo importante dal quale arrivo scaturirebbe una rivoluzione importante nell’organico partenopeo. Tra i tanti nomi che si accostano al taccuino del direttore sportivo Cristiano Giuntoli, ultimamente ne è spuntato uno nuovo e molto importante.

A parlarne è stato Marco Barzaghi, giornalista Mediaset, che ha lanciato la notizia ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco le sue parole.

“In casa Inter al momento è ancora tutto un po’ bloccato in attesa di questo prestito da 250 milioni con cui la proprietà e Steven Zhang risolveranno tutte le pendenze passate. Solo dopo cominceranno a programmare il futuro, quindi entro una settimana.”

“Poi ci sarà un incontro con Conte e Marotta che sono tutti in scadenza 2022 per rinnovare i loro contratti e programmare la squadra dell’anno prossimo cercando di tenere tutti. Qualche sacrificio penso che sarà quasi necessario e potrebbe anche interessare il Napoli.”

“Perché c’è quel Marcelo Brozovic che proprio Spalletti ha trasformato in regista ed ebbe un rendimento ottimo con il tecnico toscano. L’allenatore apprezza molto il croato. Occhio quindi a questo eventuale interessamento.”

Inoltre, aggiunge Barzaghi, quello di Brozovic non è l’unico nome che potrebbe interessare l’asse Napoli-Milano. In direzione opposta infatti potrebbe viaggiare Nikola Maksimovic, che in estate sarà svincolato e che piace molto a Conte per completare il pacchetto difensivo nerazzurro.