Napoli, senti Beppe Bergomi: “Grazie a Gattuso è rinato Lorenzo Insigne”

Con l’arrivo di Gennaro Gattuso, in casa Napoli sono cambiate molte cose. Il mister partenopeo è stato artefice di una grande seconda parte di campionato, risollevando la squadra da una situazione davvero drammatica.

Con Carlo Ancelotti in panchina, infatti, gli azzurri stavano rischiando addirittura di lottare per la zona retrocessione. Una situazione fuori controllo testimoniata anche da quanto accaduto nel mese di Novembre, con la squadra che si era ribellata all’allenatore e alla società.

Rino Gattuso, invece, ha rimesso tutto a posto ed è addirittura riuscito a vincere un trofeo, la Coppa Italia.

Ai microfoni di Sky è intervenuto Beppe Bergomi, il quale ha parlato anche del mister. Ecco i principali aspetti evidenziati: “Mi dispiace tantissimo per Insigne, è il giocatore più in forma del Napoli. La bravura di Gattuso è stata quella di dargli fiducia, grazie a lui è venuto fuori un Insigne mai visto, grazie alla fiducia dell’allenatore il capitano si è esaltato. Se non dovesse farcela, sarebbe una mancanza molto grave per il Napoli“.

Beppe Bergomi, quindi, ha elogiato non solo Gattuso ma anche Lorenzo Insigne. Il calciatore partenopeo, infatti, è rinato con il mister calabrese in panchina ed ora punta a diventare un punto di riferimento del Napoli ed anche della Nazionale italiana.