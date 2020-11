Napoli, senti Biscardi: “Gli azzurri stravedono per Bernardeschi, possibile scambio con Milik”

Maurizio Biscardi, giornalista e moviolista televisivo, durante la trasmissione “Il Processo” ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni riguardo al calciomercato azzurro. In particolare secondo il giornalista in quel di Napoli potrebbe tornare di moda uno scambio con la Juventus. Ecco le sue parole.

“Il Napoli era molto interessato a Federico Bernardeschi. Il calciatore ha fatto bene in Nazionale, ma non ha ancora convinto pienamente la Juventus. Potrebbe tornare di attualità lo scambio con Arek Milik. Il centravanti polacco è in scadenza di contratto con il Napoli e De Laurentiis rischia di perderlo a parametro zero”.

“Arek Milik continua a piacere alla Juventus di Agnelli. I bianconeri potrebbero chiudere una doppia operazione. Il placco approderebbe alla corte di Pirlo, Bernardeschi a quella di Gattuso”.

Nello stesso studio televisivo gli risponde però Gianluca Vigliotti, molto più scettico riguardo a tale ipotesi. Il problema infatti, spiega il giornalista, è che ora il destino di Milik appare piuttosto indecifrabile: la sua permanenza in azzurro ovviamente è esclusa ma nessuno ha la certezza che il polacco possa finire alla Juventus, anzi.

Ecco dunque la sua replica: “Io non penso che Federico Bernardeschi possa tornare di moda in casa Napoli. Il calciatore era finito nel mirino degli azzurri in passato. Il futuro di Arek Milik è invece al momento piuttosto incerto“.