Napoli, senti Caccese: “Confermo i contatti tra De Laurentiis e Sarri”

Antonio Caccese, procuratore sportivo ed esperto di calciomercato, ha rilasciato nelle ultime ore un’intervista ai microfoni di AreaNapoli.it, portale di news dedicato al calcio Napoli. Tanti sono stati gli argomenti trattati, dalla questione allenatore per il post Gattuso al cammino del Napoli in Europa League.

La notizia principale e più calda riguarda comunque la continua ricerca che De Laurentiis sta facendo al fine di trovare un allenatore per il post Gattuso. Ecco un estratto delle sue parole a riguardo.

“Premesso che Gattuso mi piace, penso sia stato molto sfortunato in questa annata. Sarri al Napoli per me è un po’ come una storia d’amore molto forte e passionale, tradimenti e litigate comprese, ma come canta Antonello Venditti ‘certi amori non finiscono fanno dei giri immensi e poi ritornano’. Il contatto c’è stato!”

Dopo aver confermato la ‘bomba’, Caccese ha così continuato: “Sarri è ancora molto amato in città ed ha la stima della dirigenza azzurra. Con lui il Napoli è stato grande e a mio giudizio rimane il vincitore purtroppo solo morale della cavalcata finale con 91 punti del 2016/2017“.

Secondo il procuratore, il Napoli ha bisogno di nuovi innesti: “Il Napoli ha bisogno di terzini. Junior Firpo del Barcellona e Singo del Torino i nomi per le fasce. Zaccagni del Verona per il centrocampo. Sarà poi importante trattenere i big.”

Secondo Caccese comunque, quello di Maurizio Sarri non è ovviamente l’unico nome sondato dal Napoli. Alla dirigenza azzurra piacciono molto Massimiliano Allegri e Rafa Benitez. Quest’ultimo viene considerato soprattutto come uomo-manager, in grado di ricoprire quindi anche il ruolo di direttore sportivo.