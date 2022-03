Napoli, senti Chiariello: “Prenderei Beto, assomiglia molto a Osimhen”

Umberto Chiariello, giornalista sportivo e autore televisivo, ha parlato nelle ultime ore nel corso della trasmissione ‘Campania Sport’, in onda sull’emittente Canale 21. Tra i tanti temi toccati, Chiariello ha ‘suggerito’ al Napoli una mossa di calciomercato. Ecco le sue parole.

“In vista della campagna acquisti e cessioni estiva, io manderei via Andrea Petagna che stimo e prenderei Beto. Il calciatore ora all’Udinese assomiglia molto, per caratteristiche, a Osimhen. Potrebbe diventare una buona alternativa al nigeriano”.

Il consiglio di Umberto Chiariello, per quanto condivisibile, non sembra comunque facilmente applicabile. Probabilmente infatti Andrea Petagna sarà venduto, poiché non funzionale al progetto tecnico tattico partenopeo di Luciano Spalletti.

Al suo posto però è molto difficile ipotizzare l’arrivo di Beto, a causa del valore molto alto del suo cartellino. L’Udinese infatti potrebbe volere, per il proprio centravanti portoghese, circa 30-40 milioni di euro. Si tratta di una cifra che il Napoli sicuramente si rifiuterà di corrispondere, soprattutto perché, nelle intenzioni societarie, l’attaccante portoghese dovrebbe poi comunque fare la riserva a Osimhen.

Una riserva di lusso che il Napoli quindi, in ottica ridimensionamento, non può permettersi. Molto più probabile è invece l’arrivo in azzurro di qualche centravanti giovane ma dal gran potenziale, da far crescere sotto l’ottima gestione tecnica di Luciano Spalletti.