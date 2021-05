Napoli, senti Corrado: “Il club e Koulibaly hanno concordato la separazione a fine stagione”

Due giornate al termine del campionato, dopodiché il calcio nazionale andrà in vacanza per un bel po’. Ovviamente per quanto riguarda quello giocato. D’altra parte invece tra poco più di un mese inizierà il calciomercato, che, come si suol dire, non dorme mai.

A tal proposito Antonio Corrado, giornalista sempre molto vicino alle tematiche azzurre, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione Fuorigioco, in onda sull’emittente televisiva Canale 8. Oggetto delle sue parole è stato l’imminente futuro di Koulibaly, dato ormai per partente dalle sue fonti.

“Il Napoli ha comunicato a Kalidou Koulibaly che sarà ceduto. Di conseguenza, gli azzurri risparmieranno sull’ingaggio del senegalese”.

A rispondere ed a confermare quanto detto da Corrado ci ha pensato poco dopo Mimmo Malfitano nel corso della stessa trasmissione. Quest’ultimo ha raccontato un particolare retroscena riguardante Kalidou Koulibaly. Ecco dunque le sue parole.

“La verità è che Kalidou Koulibaly chiede da due anni di andare via. Non è quindi solo una decisione del Napoli quella di cedere il calciatore, ma è lo stesso difensore che da tempo ha voglia di approdare in una nuova società”.

Secondo i media e i vari esperti del settore dunque, quest’anno una separazione tra Koulibaly e Napoli è molto probabile. Ovviamente se gli scenari descritti dovessero divenire realtà, la dirigenza azzurra dovrà necessariamente catapultarsi sul mercato per acquistare un sostituto di spessore.