Napoli, senti De Maggio: “Fabian Ruiz verso il Real Madrid, Basic al suo posto”

Valter De Maggio, giornalista sempre vicinissimo alle tematiche riguardanti il calcio Napoli, ha parlato in questi giorni ai microfoni dell’emittente radiofonica Kiss Kiss Napoli, nel corso della trasmissione Radio Goal. Oggetto delle sue parole è stato la possibile cessione di Fabian Ruiz. Ecco le sue dichiarazioni.

“L’indiziato a lasciare il Napoli sembra essere Fabian Ruiz, è lui il gioiello che potrebbe essere sacrificato per fare cassa. Per lui è arrivata la richiesta ufficiale del Real Madrid, con Carlo Ancelotti che si è messo in prima persona. Nei prossimi giorni partirà la trattativa. In caso di suo addio il club partenopeo ha già scelto di puntare su Toma Basic, centrocampista 24 enne del Bordeaux”.

Non solo però il futuro di Fabian Ruiz. Altro nodo da sciogliere in quel di Napoli, probabilmente anche più importante, riguarda la situazione contrattuale del capitano Lorenzo Insigne. Ecco quanto trapelato.

“De Laurentiis ci ha fatto sapere che ha la volontà di lasciare Insigne tranquillo, vuole che disputi gli Europei in serenità, del rinnovo se ne parlerà solo a Dimaro. Non esiste discorso rinnovo fino all’11 luglio. Sarà Dimaro la location e il teatro dove si discuterà il rinnovo di contratto di Insigne”.

Discorso momentaneamente rimandato dunque. Appena finirà l’europeo, le parti dovranno necessariamente sedersi a tavolino, faccia a faccia, per prendere una decisione. In caso di accordo vi sarà il prolungamento di contratto, altrimenti vi sarà bisogno dell’immediata cessione.