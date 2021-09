Napoli, senti Del Genio: “Litigio Mertens-De Laurentiis? Vi spiego”

Paolo Del Genio, giornalista sportivo e opinionista radiofonico sempre vicinissimo alle tematiche riguardanti il calcio Napoli, ha rilasciato nelle ultime ore delle interessanti dichiarazioni ai microfoni di Tele A. Oggetto delle sue parole è stato il presunto litigio tra Dries Mertens e la società. Ecco dunque la risposta di Del Genio ai vari rumors che si stanno susseguendo in queste ore.

“Si è diffusa una voce secondo la quale Dries Mertens avrebbe litigato con il Napoli. Per questo motivo, secondo quanto si racconta in giro, il belga ha saltato diverse partite. La verità è un’altra. Io non faccio gli scoop, non mi appartengono, preferisco invece gli anti-scoop“.

“Secondo quanto risulta a me, non c’è stato alcun litigio tra Dries Mertens e il Napoli, anzi. Mister Luciano Spalletti punta molto sull’ex calciatore del Psv. E non escludo che Dries possa ritagliarsi anche un piccolo spazio nella gara che metterà di fronte i partenopei al Cagliari di Walter Mazzarri, partita valevole per la giornata numero sette del campionato italiano di Serie A”.

Nessun caso dunque, con Dries Mertens ormai prossimo a rientrare nella lista dei convocati del Napoli. Molti si aspettano una convocazione del belga già nel match casalingo contro il Cagliari, quasi sicuramente comunque il numero 14 ci sarà quantomeno contro la Fiorentina.

Spalletti ci punta molto e non vede l’ora di poter lavorare con Dries Mertens a pieno regime. L’attaccante belga dal suo canto vuole disputare una grandissima stagione, tra Serie A e Europa League. Il suo ritorno servirà come il pane, soprattutto in ottica Coppa d’Africa.