Napoli, senti Del Genio: “Zanoli non pronto, anche Spalletti lo pensa”

Paolo Del Genio, giornalista ed opinionista sportivo sempre vicinissimo alle tematiche riguardanti il calcio Napoli, ha rilasciato nelle ultime ore alcune interessanti dichiarazioni ai microfoni di Kiss Kiss Napoli. Oggetto delle sue parole è stato soprattutto il ruolo di terzino sinistro. Ecco quanto affermato.

“Quando parliamo di probabili acquisti dobbiamo fare diverse riflessioni. Innanzitutto occorre individuare il calciatore che potrebbe fare davvero al caso del Napoli, poi ci dobbiamo chiedere se la società azzurra è nelle condizioni di acquistare un determinato calciatore. Io prenderei Grimaldo come esterno sinistro, ma mi chiedo: il Napoli può acquistarlo?”.

Il valore attuale del calciatore infatti, secondo quanto riportato dal portale TransferMarket, si aggira intorno ai 22 milioni di euro. Una cifra troppo esosa per il Napoli, soprattutto nella difficile situazione economica in cui il club partenopeo e tutto il calcio riversa.

Poi Paolo Del Genio ha continuato, andando ad analizzare il mancato impiego di Zanoli in queste prime uscite stagionali. Il giovane terzino del Napoli infatti non è riuscito a trovare spazio, nonostante una carenza di terzini in rosa.

“Perché Luciano Spalletti non fa giocare Zanoli? Evidentemente il mister la pensa come me. Io credo che il calciatore non sia ancora pronto. Chiarisco meglio il concetto: per valutare bene un giocatore bisogna vederlo in campo nelle sfide importanti. Se Zanoli non ha mai giocato, evidentemente, è perché non è ancora pronto a certi livelli”.