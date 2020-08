Napoli, senti Dell’Olancia: “Koulibaly alla Juve per Demiral e soldi”

Da Milano in questi ultimi giorni è arrivata una voce clamorosa ed a tratti molto fantasiosa. Secondo quanto riportato in particolare dal giornalista Dell’Olancia sul portale di notizie online Calciomercato.It, vi sarebbe una trattativa in corso tra la Juventus ed il Napoli oltre a quella riguardante Arkadiusz Milik.

Il giocatore in questione fa parte della rosa del Napoli ed è di grandissimo spessore: si tratta di Kalidou Koulibaly. Il difensore senegalese, in uscita dal club azzurro, diverrebbe protagonista di uno scambio che lo porterebbe alla Juventus in cambio di un giocatore bianconero più soldi.

La pedina messa sul piatto dalla Juventus è Demiral, difensore turco di grande livello ma ai margini della squadra bianconera. Ovvio che, per vedere la fumata bianca dell’affare, dovrà esserci un ricco conguaglio in favore del Napoli.

Su Kalidou Koulibaly rimane forte comunque il Manchester City. Il club inglese è disposto a sborsare circa 63 milioni di euro, cifra però che non soddisfa del tutto Aurelio De Laurentiis. Il patron azzurro infatti vorrebbe 90 milioni di euro per il proprio difensore, anche se resta difficile trovare una squadra con una tale liquidità economica.

In caso di cessione di Kalidou Koulibaly in entrata rimane in pole position per il Napoli Gabriel, il giovane difensore brasiliano del Lille