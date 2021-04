Napoli, senti Di Marzio: “Contatti in corso con Spalletti ma De Laurentiis sogna Allegri”

Non è ancora finita la stagione calcistica ma come prevedibile in casa Napoli si sta parlando molto dell’allenatore per il post Gattuso. Comunque vada a finire il campionato infatti, il rapporto tra Aurelio De Laurentiis ed il tecnico calabrese è destinato a finire.

Il presidente del Napoli così si sta guardando da tempo intorno, sondando più piste ed iniziando ad avviare i primi contatti. Tra tutti i possibili candidati, come riportato nelle ultime ore da Gianluca Di Marzio all’interno della redazione di Sky Sport, quello al momento più vicino al progetto tecnico azzurro pare essere Luciano Spalletti.

Ecco le parole del giornalista in merito: “Gattuso ha fatto un gran lavoro ma ora se anche De Laurentiis dovesse provare a trattenerlo, probabilmente Rino rifiuterebbe e direbbe no. Anche perché ci sono già stati contatti con Luciano Spalletti“.

Il sogno di De Laurentiis però, sempre secondo quanto raccontato da Gianluca Di Marzio, risponde a tutt’altro profilo: “Spalletti è una delle soluzioni che piacciono di più a De Laurentiis. E così ci sono già stati dei contatti diretti per capire la fattibilità. Il vero sogno si chiama Max Allegri, un profilo che De Laurentiis desidera da tempo ma non è facile”.

Da qui a fine campionato ci si aspetta l’infuocarsi del totoallenatore, con un’estate partenopea che si preannuncia molto calda in merito. Già sono molti i nomi dei tecnici accostati al progetto tecnico azzurro, probabilmente altrettanti se ne faranno nell’immediato futuro.