Napoli, senti Di Marzio: “Jorginho non andava ceduto nemmeno per 180 milioni di euro”

Ai microfoni di Radio Marte è intervenuto Gianluca Di Marzio. L’ormai ex allenatore ha parlato del Napoli e dell’attuale situazione con il nuovo allenatore della squadra, Luciano Spalletti.

“Io dico solo che al Napoli manca un terzino sinistro che sappia spingere e fare la fase difensiva. Manca anche un giocatore alla Jorginho, che non andava ceduto nemmeno 180 milioni di euro. Andava ceduto più Koulibaly di Jorginho. Al Napoli manca uno in mezzo al campo davanti alla difesa“.

“Spalletti non discute, allenatore bravo. Il fatto che lavori subito sull’aspetto tattico non è una novità. Non mi meravigliano i titoli dei giornali di stamattina, sono titoli da calcio estivo e poi cambia tutto. Per ora a livello di mercato è tutto fermo, darò il mio pensiero quando vedremo chi arriva e chi parte“.

A detta di Di Marzio, quindi, il Napoli non avrebbe dovuto cedere il centrocampista Jorginho, neanche per una cifra importantissima.

Di Marzio ha infine concluso che il Napoli non dovrebbe mai vendere “Insigne. Giocatore importante, fa la differenza, serve fare subito il contratto. Io non lo cederei mai“.