Napoli, senti Di Marzio: “Olivera arriverà in estate. Mertens rinnova? Vi spiego”

Gianluca Di Marzio, giornalista e grandissimo esperto di calciomercato soprattutto nella redazione di Sky Sport, ha parlato nelle ultime ore ai microfoni della trasmissione sportiva “Il Bello del Calcio”, in onda su Canale 21. Oggetto delle sue dichiarazioni è stato il calciomercato in casa Napoli, tra possibili arrivi e trattative di rinnovo. Ecco le sue parole.

“La priorità maggiore in casa Napoli è l’acquisto di un terzino sinistro, visto che Ghoulam non rinnoverà il contratto in scadenza. A gennaio hanno messo le basi per acquistare Olivera dal Getafe e credo in estate arriverà”.

“Lo volevano subito, ma il club spagnolo non ha voluto cederlo immediatamente. Tant’è che se fosse arrivato, vi posso dire che Ghoulam sarebbe andato al Bologna”.

“Rinnovo di Mertens? Lì secondo me è un discorso che riguarda il giocatore con il presidente De Laurentiis. Dries rappresenta anche un punto di riferimento per lo spogliatoio ed è amatissimo dai tifosi. Mi auguro che la storia d’amore continui”.

“Da sistemare la situazione legata ad Anguissa, che credo il Napoli riscatterà visto il prezzo da 15 milioni di euro, cifra abbordabile considerato quanto costano i calciatori di questo livello. Poi dovremo vedere i rinnovi di giocatori importanti come Koulibaly e Fabian Ruiz”.