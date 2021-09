Napoli, senti Di Natale: “Allenare gli azzurri sarebbe un sogno”

"Poi certo mi piacerebbe anche allenare l’Udinese. Ma per ora sono sogni"

Il mister Luciano Spalletti sta continuando a macinare successi in campionato, e ha fatto sì che il Napoli si trovasse in solitaria come capolista a ben sei giornate dall’inizio della Serie A.

Ma la testa della dirigenza non è solo al presente, e già si pensa al futuro. Se è vero che molto del futuro dello stesso Spalletti dipenderà dalle sorti del Napoli nei prossimi mesi, è anche vero che ci sono già tanti futuri pretendenti.

Uno di questi è l’ex bomber dell’Udinese Antonio Di Natale, partenopeo doc, che ha più volte esternato quello che era il suo desiderio, purtroppo irrealizzato, di far bene nella squadra della sua città come calciatore.

Ma se ciò non è stato possibile in termini di gol e prestazioni dal punto di vista pratico all’interno del campo, ciò potrebbe verificarsi in panchina.

Ospite del sito LaCasadiC.com, infatti, il tecnico della Carrarese ha raccontato anche quelle che sono le sue ambizioni per il futuro da allenatore: “Guidare il Napoli è il sogno di tutti i napoletani. Poi certo mi piacerebbe anche allenare l’Udinese. Ma sono sogni, pensiamo al presente”.