Napoli, senti Floro Flores: “Deulofeu fa al caso di Spalletti, molto più di Beto”

Antonio Floro Flores, ex calciatore, tra le tante, di Napoli e Udinese, si è espresso in merito all’attuale situazione del Napoli in campionato, ma anche sul mercato, a 1 Football Club, programma di Luca Cerchione su 1 Station Radio.

“Io credo che, a questo punto della stagione, gioca molto di più la testa. Guardate la Salernitana che, fino a due settimane fa, era data per morta. Ora ha vinto tre partite e sono carichi a mille. Io l’ho vissuto con il Sassuolo: avevamo fatto molto male nel girone d’andata poi abbiamo iniziato a fare tanti punti e ci siamo ripresi facendo un grandissimo girone di ritorno.

Le squadre hanno tanti alti e bassi, anche le big, ma conta davvero la testa in questa fase del campionato. Al Napoli è mancata la testa con l’Empoli? Sicuramente. Credo che se il Napoli fosse stato ancora in lotta scudetto, si sarebbe portato sul 5-0″.

“Non sto dicendo che hanno mollato ma, certamente, aver perso i punti prima ed essere usciti dalla corsa scudetto, ha fatto calare la concentrazione. Determinati errori, anche quelli marchiani ed individuali, sono dettati da mancanza di concentrazione e carenza di obiettivi. È ingeneroso criticare tutti adesso”, ha poi aggiunto.

E sul mercato: “Se vedresti Beto, attaccante dell’Udinese, in una big come il Napoli? No, al Napoli servono giocatori pronti avendo la Champions League da dover giocare. Non si possono fare scommesse secondo me. Deulofeu? Lui sì che mi piace tantissimo, ti può cambiare la partita in un istante, lo sto seguendo molto ad Udine e sono convinto sia pronto”.