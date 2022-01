Napoli, senti Gaetano D’Agostino: “Rifiutare gli azzurri è stato l’errore più grande della mia vita”

Ci sono treni che passano una sola volta nella vita. Lo sa bene Gaetano D’Agostino, attuale allenatore della Vibonese ed ex centrocampista centrale. Una carriera a calcare i campi di pallone, che da calciatore avrebbe potuto dare anche molte soddisfazioni in più.

Era l’estate del 2009 quando Gaetano D’Agostino, reduce da tre ottime stagioni da regista dell’Udinese, venne praticamente acquistato dal Napoli. Il direttore sportivo azzurro dell’epoca era Pierpaolo Marino, al quale mancava solo la firma del calciatore per ufficializzare il colpo.

Un colpo che poi, improvvisamente, è sfumato. A causare il cambio di programma vi era stato proprio lo stesso D’Agostino. All’epoca il centrocampista italiano era considerato il regista del futuro, e tale nomea, unita ad ottime prestazioni, aveva attirato sul calciatore squadre del calibro di Real Madrid e Juventus.

Lusingato da questi interessi, D’Agostino rifiutò così il Napoli. Il destino però volle che il regista ex Udinese rimanesse con il cerino il mano. Non solo dunque il suo passaggio in azzurro sfumato, ma anche quello al Real e alla Juve.

Da lì la carriera di D’Agostino, che sembrava inesorabilmente destinata ad innalzarsi, si arenò completamente. Recentemente lo stesso calciatore ha parlato dell’episodio ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, raccontando del grandissimo errore commesso.

“Dissi no al Napoli perché c’erano Real Madrid e Juventus che mi volevano, ho fatto l’errore più grande della mia vita, sono stato male. Che rammarico, alla fine non andai in Spagna e nemmeno in bianconero. Ho passato brutti momenti, aiutato soltanto dai miei familiari”.