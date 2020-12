Napoli, senti Gattuso: “In una squadra così avrei fatto parecchia panchina”

Otto gol segnati e zero subiti nelle ultime due partite di Serie A. Il Napoli di Rino Gattuso si sveglia tra le prime della classe, con la squadra che è pronta a ripetere una grande prestazione in Europa League.

Al termine della gara col Crotone, il mister ha rilasciato alcune dichiarazioni: “Non voglio i giocatori che assomigliano a me: piacciono più tecnici ma ci vuole la squadra. Non possiamo sempre giocare di fioretto, ci vuole il coltello tra i denti. Quelli come me però non li metterei. Non ero capace per un calcio così ragionato come quello di oggi, avrei fatto tanta panchina in una squadra così“.

“Le partite sono tutte difficili, specialmente in Serie A. Complimenti alla squadra per come l’ha affrontata. Abbiamo sofferto, con tutte le squadre si può soffrire. Penso che il risultato sia bugiardo, il Crotone ci ha messo in difficoltà. Siamo rimasti avvantaggiati quando sono rimasti in dieci“.

Gattuso, quindi, ha esaltato i suoi ragazzi. Nello stesso tempo, però, gli ha chiesto di non abbassare la guardia e guardare alla prossima partita.

In mister ha infine concluso: “Dobbiamo continuare così, ogni partita è una storia a sé, bisogna prepararla bene. Non è facile giocare ogni quattro giorni, in questo momento è importante perdere meno giocatori possibili e fare meno danni possibili. Con la Real Sociedad ci giochiamo il primo obiettivo stagionale, non ci siamo riusciti quattro giorni fa, ci giochiamo qualcosa di importante contro un avversario difficile“.