Napoli, senti Higuain: “Finalmente ora posso uscire di casa, non sopportavo più quella situazione”

L’ex calciatore del Napoli, Gonzalo Higuain, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato del suo attuale momento e di una vita calcistica completamente diversa rispetto a quella vissuta in Italia.

“Prima c’era più pressione perché il calcio è una giungla, mentre oggi se segno un goal posso andare ad abbracciare mia figlia. Mio padre, i miei fratelli, tutta la mia famiglia è più felice. Mi sto godendo una città meravigliosa, posso uscire per prendere un gelato. Sono più calmo e sto facendo di tutto affinché la mia famiglia non sopporti più quello che ha dovuto sopportare per anni“.

Chiaro il riferimento di Higuain anche alla sua avventura napoletana, dove per l’attaccante era difficile anche mettere piede fuori da casa. Troppa la passione dei tifosi.

“Stavo per lasciare il calcio, ma ho continuato a giocare per lei. Quando è scoppiata la pandemia ed ero in Argentina non volevo tornare alla Juventus, perché mi sembrava un’aberrazione che si continuasse a giocare nonostante i tanti morti“.

“Nel calcio se ne fregano della vita delle persone, ci hanno fatto giocare per tenere occupata la testa delle persone che erano chiuse in casa. Non volevo tornare e sono stato criticato da destra e sinistra, ma era quello che sentivo“.