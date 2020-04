Napoli, senti Lady Mertens: “Dietro il ‘no’ di Dries alla Cina ci sono soprattutto io”

Sempre più spesso prima dei vari club e delle ambizioni personali, i giocatori coinvolti nelle trattative devono tener conto delle volontà delle proprie consorti e, più in generale, della propria famiglia.

E ciò sembra essere accaduto anche in casa Napoli in tempi recenti, in particolare nella trattativa che l’anno scorso stava per avvicinare Dries Mertens e la Cina.

A raccontarlo è stata proprio Kat Kerkhofs, lady Mertens, nel corso di una video intervista al calciatore belga Mousa Dembele. La bella Kat è infatti una giornalista e conduttrice televisiva. Ecco dunque le sue parole in merito.

“Uno dei motivi principali per cui mio marito non è andato a giocare in Cina sono io“. Ovviamente la volontà della moglie non è stata l’unica causa del ‘no’ di Dries Mertens alla Cina, eppure alla luce di queste parole appare innegabile il suo peso decisionale sulla carriera del numero 14 belga.

Certo è comunque che l’ultima e decisiva parola spetta al calciatore, che probabilmente lo scorso anno si è reso conto di voler e poter ancora dare mondo al calcio che conta e che il campionato cinese avrebbe potuto aspettare qualche altro anno. Insomma, se il Napoli può ancora coccolarsi il proprio fenomeno belga Dries Mertens lo deve anche e soprattutto alla moglie Kat.