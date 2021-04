Napoli, senti l’agente di Daniele Verde: “Lo proposi agli azzurri ma Giuntoli preferì Politano”

Luigi Lauro, agente di Daniele Verde ed Alessandro Tripaldelli, ha rilasciato nelle ultime ore interessanti dichiarazioni ai microfoni 1 Radio Station. Oggetto delle sue parole è stato il suo assistito Daniele Verde. L’ala napoletana sta facendo attualmente molto bene tra le file dello Spezia ed era stato proposto al Napoli appena qualche mese fa. Ecco dunque le parole di Lauro a riguardo.

“Daniele Verde? È un giovane di 24 anni che ho proposto a diverse squadre importanti in Italia. È diventato professionista a 18 anni, dunque ha maturato una discreta esperienza, grazie anche alle esperienze al Valladolid ed al AEK Atene.”

“A chi l’ho proposto? Ovviamente anche al Napoli, perché credevo e credo che Daniele abbia le qualità per stare in un top club. Agli azzurri l’ho proposto prima che prendessero Politano, sapevo che cercavano un attaccante esterno destro, possibilmente mancino, ed il ragazzo rispecchiava l’identikit in pieno, anche per età ed ingaggio.”

“Giuntoli ha preferito puntare sull’ex Inter piuttosto che su Verde, ma è stato un vero peccato: nel 433, in quel ruolo, sta dimostrando di poter essere un giocatore importante”.

Chissà che un giorno Daniele Verde non possa indossare proprio la maglia della squadra della sua città, coronando il suo sogno calcistico. Le qualità non mancano, anche se ora la concorrenza sulla fascia del Napoli è tanta e di altissimo livello, tra Politano e Lozano.