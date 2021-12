Napoli, senti l’agente di Luperto: “Probabile il riscatto a fine stagione da parte dell’Empoli”

Diego Nappi, agente del difensore dell’Empoli ed ex Napoli Sebastiano Luperto è intervenuto nelle ultime ore ai microfoni di ClacioNapoli24 TV durante la trasmissione “Calcio Napoli 24 Live”. Oggetto delle sue parole è stato ovviamente il suo assistito, che si appresta ad affrontare il Napoli da ex. Ecco quanto dichiarato.

“Miracolo Empoli? Non è esagerato, ma il club ha lavorato bene negli ultimi anni con il presidente ed il direttore sportivo: se analizziamo anno dopo anno, ci sono tanti giovani che stanno crescendo e possono venir immessi nel campionato italiano anche in prospettiva nazionale. Penso a Viti, Ricci, Parisi oppure Bajrami che è straniero, ma comunque un classe 1999″.

“La stagione di Luperto? La scelta di Empoli è stata ben ponderata in estate, c’erano le condizioni per fare bene: lui ha già avuto Andreazzoli ad Empoli, sapeva bene dove andare. È al secondo anno da titolare in Serie A, è stata una scelta ponderata anche col Napoli dove aveva davanti Koulibaly che è al top in Europa”.

“A Napoli era difficile avere continuità, e per un calciatore è importante averla soprattutto ad inizio carriera. Vedremo dopo quest’anno cosa succederà. Se un calciatore cresce nel settore giovanile e poi gioca in Serie A già è un successo. Oggi la caratteristica di tante squadre è la costruzione dalla linea difensiva. Una delle doti di Luperto è una buona tecnica col piede sinistro. Con Ancelotti ebbe delle opportunità, ricordo che nei momenti bui contro il Salisburgo in Champions League affrontò Haaland, ci sono dei momenti dove la componente mentale è importante e forse quella sera gli venne data fiducia”.

“Ogni giocatore deve avere il proprio obiettivo ed il proprio sogno, ma per raggiungerli bisogna avere fondamenta importanti. Ora Seba sta giocando da due anni titolare in Serie A. Un calciatore si costruisce la carriera ambendo ad obiettivi importanti, poi ogni stagione si vede cosa è stato fatto bene oppure no. Diritto di riscatto dell’Empoli? Sì, c’è questa possibilità a fine stagione. Però non ne abbiamo ancora parlato. L’Empoli è concentrato sui propri obiettivi e non ne abbiamo mai parlato. Vedremo a fine stagione”.