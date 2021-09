Napoli, senti l’agente di Pussetto: “Infortunio superato, giocherà contro gli azzurri”

Andrea Tavian, agente di Ignacio Pussetto, attaccante dell’Udinese, è intervenuto nelle ultime ore in esclusiva ai microfoni di “Calcio Napoli 24 Live”, trasmissione sportiva in onda sull’emittente televisiva CalcioNapoli24 TV.

Protagonista delle sue dichiarazioni è stato ovviamente il suo assistito, soprattutto in vista della sfida contro il Napoli e del suo essere stato accostato in passato proprio alla squadra partenopea.

“Pussetto gioca contro il Napoli? Penso proprio di sì, dai. Vediamo come procederà. Ignacio si è messo alle spalle l’infortunio, è stato un periodo brutto perché è tornato dall’Inghilterra facendo bene prima del ko. Può capitare, è stato bravo a lavorare duro ogni giorno saltando anche le vacanze pur di farsi trovare pronto. Ormai l’infortunio fa parte del passato”.

“La sua crescita? Ha un grande futuro davanti, è un ragazzo spigoloso che fa un lavoro importante per la squadra: ha il vizio del gol, non gli manca, ma siamo ancora ad inizio campionato quindi dobbiamo volare basso. Napoli? Parlare del passato non è bello, Ignacio è un giocatore dell’Udinese e vedremo dalle sue prestazioni quale sarà il suo futuro”.

“Portarlo a Napoli? Un passettino alla volta, affrontiamo la vita piedi per terra: per ora è già importante vederlo in campo dopo tanti mesi di stop, poi il campionato dura 38 partite e possono accadere mille cose”.