Napoli, senti l’agente di Simy: “Mai avuti contatti con il club azzurro”

Vincenzo Morabito, agente di Simy, è intervenuto nelle ultime ore ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso della trasmissione Radio Goal. Oggetto delle sue parole è stato il calciomercato del Napoli, con un retroscena svelato riguardo al suo assistito, attuale centravanti della Salernitana.

Ecco dunque le parole di Morabito: “Se Simy è mai stato nel mirino del Napoli? Sinceramente no, non c’è mai stato un momento in cui il club partenopeo ha provato a prendere questo ragazzo”.

Smentito qualsiasi possibile contatto tra il Napoli e Simy, a Vincenzo Morabito è poi stato chiesto un suo parere circa il recente acquisto azzurro di Axel Tuanzebe, da pochissimo sbarcato alle pendici del Vesuvio. Ecco le sue dichiarazioni a riguardo.

“Sicuramente è un buon calciatore ed è una operazione in linea, in sintonia con l’acquisto fatto in estate (Anguissa, ndr). Sono sicuro che Axel farà bene, è un bel colpo. Andare a trovare oggi questi calciatori è quello che fa la differenza tra un direttore sportivo bravo e uno meno bravo”.

Secondo l’agente di Simy dunque, quello fatto dal Napoli con Tuanzebe potrebbe rivelarsi ben presto un grandissimo colpo. Resta però da capire, nell’eventualità di una valutazione positiva da parte della dirigenza azzurra, se il club partenopea potrà in qualche modo accordarsi con il Manchester United per l’acquisto a titolo definitivo.