Napoli, senti l’agente di Zerbin: “A giungo torna in azzurro, Spalletti deve vederlo”

Furio Valcareggi, agente di Alessio Zerbin, ha rilasciato nelle ultime ore interessanti dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso della trasmissione sportiva Radio Goal. Oggetto del suo intervento è stato ovviamente il suo assistito, attaccante del Frosinone ma di proprietà del Napoli. Ecco le sue parole a riguardo.

“Lui ha fatto serenamente tutta la trafila. La gavetta. Angelozzi (il direttore sportivo del Frosinone) lo conosceva, lui è un intenditore, Gatti ne è la prova. A proposito: Gatti lo prenderete voi al Napoli. Zerbin ha bisogno di finire il percorso”.

“Lui sta facendo benissimo, è titolare, ha fatto 6 gol, 5 assist, ha preso diversi rigori. Spero che il Napoli non lo richieda per subentrare ora a gennaio. Il Frosinone non ha nessun vantaggio a valorizzare un calciatore in prestito secco, se gioca è perché è molto bravo”.

“Concludiamo l’annata e poi a fine anno se incrementa il numero di gol e di assist, Zerbin arriva con più sicurezza a Napoli. A giugno rientra per forza, Spalletti lo deve vedere. Ha passato il liceo (il campionato di Serie B con il Frosinone, ndr) col massimo dei voti ed ora deve andare all’Università“.

Insomma, il prossimo anno il Napoli potrà probabilmente vantare su un nuovo jolly offensivo, cresciuto in casa e che occuperà quindi anche lo slot riservato ai giovani prelevati dalla primavera. Ovviamente però per la permanenza in azzurro ci vorrà il gradimento di Luciano Spalletti. Considerando però la grande annata che Alessio Zerbin sta vivendo in quel di Frosinone, è difficile pensare a epiloghi diversi.