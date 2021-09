Napoli, senti l’ex medico sociale De Nicola: ” Il club potrebbe recuperare un titolare in extremis”

Dopo quindici anni al servizio del club, il dottor De Nicola ha lasciato l’incarico all’attuale staff sanitario diretto dal prof. Canonico. Eppure la profonda conoscenza dei giocatori e dell’ambiente lo rende, a distanza di due anni dal suo addio, una della voci più eminenti capace di disegnare con lucidità il quadro clinico all’interno della rosa.

Il medico, intervistato da Radio Kiss Kiss Napoli, ha detto la sua sul momento dei giocatori del club appena rientrati dagli impegni con le rispettive nazionali e a tal proposito ha spiegato: “Ospina credo proprio che sarà in campo contro la Juventus. Poi è chiaro che dipende sia dall’allenatore che dalla volontà del calciatore. Una volta anche Lavezzi arrivò tardissimo, dormì poco e giocò la partita successiva”.

Dunque nessun esordio nella serie maggiore per Marfella che, a dirla tutta, non è stato certamente ineccepibile nel match amichevole andato in scena qualche giorno fa contro il Benevento. Ma non è tutto.

In queste ore il caso che sta tenendo banco all’interno dell’infermeria partenopea è senza dubbio quello legato alle condizioni di Stanislav Lobotka. Il mediano slovacco è alle prese con una elongazione del bicipite della coscia destra. Un infortunio piuttosto doloroso ma tutto sommato di lieve entità perché non interesserebbe articolazioni, esattamente come spiga il dottor De Nicola.

“Se non c’è lesione, l’infortunio di Lobotka non richiede tempi lunghi. Dipende dal singolo caso del giocatore, potrebbe farcela ad essere in panchina. L’elongazione non dipende dal tanto utilizzo e dall’affaticamento del giocatore, la causa è meccanica”. Una speranza che però potrebbe servire a Spalletti soltanto per averlo a disposizione in panchina nel match contro la Juventus.