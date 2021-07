Napoli, senti lo zio di Marcos Llorente: “Scambio con Fabian? Nessun problema”

Nelle ultime ore Antonio Llorente Gento, zio di Marcos Llorente, calciatore spagnolo e centrocampista dell’Atletico Madrid e della nazionale iberica, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete”.

Il tema principale della discussione è stato la semifinale di Euro2020 tra Spagna e Italia, con un occhio di riguardo anche per il mercato in ottica Napoli. Tra le fila della Spagna infatti vi sono Fabian Ruiz e Marcos Llorente, due pedine molto interessanti che potrebbe infiammare questa finestra estiva di calciomercato.

Ecco dunque un piccolo estratto delle parole di Antonio Llorente Gento: “Fabian Ruiz all’Atletico Madrid e Marcos Llorente al Napoli? Per me nessun problema, mi piace tanto l’Italia! Verrò a Napoli peraltro il 14 luglio perché è una città che mi piace molto. Se lui decide di andare a Napoli per me va bene!”.

Insomma, si tratta di un’apertura importante che potrebbe comportare scenari interessanti. Classe 1995, Llorente è un calciatore ormai abbastanza esperto che fa della duttilità una sua straordinaria forza. Il tuttofare dell’Atletico Madrid nasce infatti mediano, per poi essere spostato dal Cholo Simeone come jolly offensivo della trequarti. Con la Spagna di Luis Enrique inoltre, molte delle sue apparizioni sono state da terzino destro.

Dall’altra parte della medaglia Fabian Ruiz è un talento apprezzatissimo tra i club spagnoli, tra cui vi è proprio l’Atletico Madrid di Marcos Llorente. Chissà che non possa nascere uno scambio interessante.