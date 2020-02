Napoli, senti Marchetti: “Boga potrebbe giocare in azzurro il prossimo anno”

Quest’oggi Luca Marchetti, noto giornalista di Sky ed esperto di calciomercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dell’emittente radiofonica Radio Marte. Ovviamente, interrogato sui temi riguardanti l’ambiente azzurro, oggetto delle sue parole sono state le vari trattative intavolate dal Napoli per il prossimo anno. Ecco le sue parole.

“Boga è uno di quei calciatori che il prossimo anno potrebbero giocare con il Napoli. Sicuramente è un giocatore che piace al Napoli, ci sono stati contatti e non credo nemmeno che sia così impossibile come situazione. L’arrivo di Boga non significherebbe automaticamente addio di Insigne, posto che in questa estate credo che non si saranno intoccabili nella rosa azzurra”.

Jeremie Boga potrebbe quindi seriamente essere un futuro acquisto del Napoli per la prossima stagione, e in particolare si giocherebbe il posto proprio con l’attuale capitano del Napoli sulla fascia sinistra. Boga ha collezionato fino ad ora 7 gol in 23 presenze con la maglia neroverde del Sassuolo. Gli emiliani ci avevano scommesso nell’estate del 2018, quando lo prelevarono dal Chelsea per 3,5 milioni di euro.

Dopo un primo anno di ambientamento, il cui l’attaccante classe 1997 ha collezionato 25 presenze e 3 gol, Boga è diventato un punto fisso della squadra allenata da Roberto De Zerbi. Il Sassuolo comunque, per poter trattare liberamente con altri club riguardo al proprio talento, deve prima risolvere il diritto di riacquisto, inserito nel contratto del giocatore, a favore del Chelsea.