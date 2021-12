Napoli, senti Marchetti: “Izzo per sostituire Manolas? Vi spiego”

Luca Marchetti, giornalista ed esperto di calciomercato nella redazione di Sky Sport, ha rilasciato nelle ultime ore alcune interessanti dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte, nel corso della trasmissione sportiva “Marte Sport Live”. Oggetto delle sue parole è stata l’analisi dell’imminente mercato di riparazione che il Napoli si appresta ad affrontare. Ecco le sue parole.

“Il Napoli costretto a cedere per questioni di lista? Se il Napoli decide di prendere qualcosa ovviamente potrà giostrare sulla lista, con i ragazzi usati in maniera residuale. Manolas da sostituire con Izzo? Izzo è sul mercato, non so se piace a Giuntoli o Spalletti, il Torino poi di solito alza il prezzo. Non ne ho sentito parlare in ottica Napoli ma ritengo che Manolas sia un probabile partente e che il Napoli debba andare a prendere un centrale con alto rendimento”.

“Napoli su Belotti? Per gennaio credo che non ce ne sia bisogno. A giugno penso dipenda dai movimenti in quella zona. Per ora ha sotto contratto Mertens (con eventuale opzione di rinnovo), Osimhen e Petagna. Aggiungere un altro numero 9…”.

Insomma, un Napoli che con molte probabilità opererà sul mercato invernale, ma lo farà solo con trattative oculate e mirate a rinforzare alcune lacune della rosa. La trattativa ad oggi più probabile è la cessione di Kostas Manolas, che già in estate aveva espresso il suo desiderio di andare a giocare nella propria patria ellenica.

Appare così evidente che Manolas dovrà essere rimpiazzato con un sostituto di livello. Ragionamento simile potrebbe essere fatto per il reparto offensivo, dove Luciano Spalletti dovrà esprimersi su Andrea Petagna. Considerando comunque il buon apporto dell’ex SPAL comunque, difficilmente vi sarà qualche compravendita in attacco.