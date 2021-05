Napoli, senti Marchetti: “Potrebbero bastare 30 milioni per De Paul”

Luca Marchetti, giornalista ed esperto di calciomercato della redazione di Sky Sport, è intervenuto nelle ultime ore ai microfoni di Radio Marte nel corso della trasmissione sportiva Marte Sport Live. Oggetto delle sue parole è stato il calciomercato azzurro e, più nello specifico, l’eventuale trattativa per Rodrigo De Paul. Ecco le sue parole.

“Koopmeiners? Non sparisce mai dai radar se piace. De Paul? L’Udinese potrebbe darlo via per 30-35 milioni. In questo contesto la società che ha un giocatore del genere se ne priva solo se c’è un vantaggio economico importante.”

“Oggi spendere 35-40 milioni cash non è affatto semplice e De Paul è un giocatore che meriterebbe un salto in avanti. Io oggi privilegerei la fase conservativa. Fabian Ruiz? Lo venderei solo per un’offerta irrinunciabile”.

Secondo Marchetti dunque vi sarebbero spiragli interessanti per il Napoli, al quale potrebbero bastare 30 milioni di euro per strappare il talento argentino all’Udinese. Un affare, a patto che per portare avanti l’operazione non si svaluti in uscita il cartellino di Fabian Ruiz.

Il centrocampista spagnolo del Napoli infatti, anagraficamente anche più piccolo di De Paul, ha un potenziale esponenzialmente maggiore di quello del centrocampista dell’Udinese. Una sua svalutazione di mercato per favorire l’arrivo del calciatore argentino potrebbe essere così un errore molto grossolano.