Napoli, senti Minervini: “Mazzarri scartò Verratti, Emerson guadagna troppo”

Arturo Minervini, giornalista sempre molto interessato a tutto ciò che circola intorno al calcio Napoli, ha parlato nelle ultime ore ai microfoni della trasmissione Il sogno nel cuore, in onda sull’emittente radiofonica 1 Station Radio.

Tanti i temi da lui trattati, su tutti un particolare retroscena riguardante il mancato arrivo di Marco Verratti in quel di Napoli, ai tempi della guida tecnica di Walter Mazzarri. Il giocatore infatti era molto vicino al club azzurro. Poi tutto sfumò per un motivo preciso. Ecco l’episodio raccontato dal giornalista.

“Insigne-Jorginho-Verratti? Peccato che Marco sia stato scartato da Mazzarri, che ha fatto tantissime cose buone al Napoli, ma su di lui ci aveva visto male. Frello, invece, mi rende felice: una crescita esponenziale che ha lasciato nella nostra mente grandissimi ricordi.”

Particolarmente interessanti sono state anche le dichiarazioni riguardanti il calciomercato del Napoli. Secondo Minervini, contrariamente a quanto viene raccontato di solito dai media, Emerson Palmieri non rientrerebbe nei parametri del Napoli e quindi appare molto lontano dall’essere acquistato. Ecco le sue parole a riguardo.

“Emerson Palmieri? Non prendiamo in giro i tifosi, ADL è stato chiaro: bisogna far quadrare i conti ed il terzino ha un ingaggio molto alto. Se si farà un piccolissimo strappo alla regola, lo si farà per Insigne. Lorenzo è una bandiera vera, a differenza di tanti altri che baciavano la maglia e poi sono andati via, come Donnarumma”.