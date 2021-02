Napoli, senti Pea: “La prossima stagione ci sarà Sarri sulla panchina azzurra”

Claudio Pea, noto giornalista e tifoso della Juventus, ha parlato nelle ultime ore ai microfoni de “I Tirapietre”, programma condotto da Luca Cirillo e Donato Martucci, in onda sull’emittente radiofonica Radio Amore Campania. Oggetto delle sue parole è stata la situazione in casa Napoli, che vede il ruolo dell’allenatore in perenne conflitto con la posizione di Aurelio De Laurentiis. Ecco le sue parole.

“L’ho saputo tre mesi fa, sarà il “benzinaio” (Maurizio Sarri, ndr.) il nuovo allenatore della squadra azzurra al posto di Gennaro Gattuso, che a dire il vero mi ha deluso tanto. Aurelio De Laurentiis non va d’accordo con nessuno, è l’uomo più arrogante che io abbia mai conosciuto in vita mia”.

“Però lasciatemi dire che se tu cadi in certe provocazioni come ha fatto Ringhio alla fine della gara contro il Parma, in diretta televisiva, allora non ci puoi mai allenare in una grande piazza come quella napoletana”.

“Aurelio non va d’accordo con nessuno, nessun allenatore era d’accordo con lui in tanti anni e non lo sarà nemmeno il prossimo tecnico, che sarà il Benzinaio… come lo chiamo io”.

Una notizia che se confermata avrebbe del clamoroso. Nella sua storia infatti Aurelio De Laurentiis ha spesso dimostrato di non apprezzare particolarmente le cosiddette ‘minestre riscaldate’. Chissà che tale politica dirigenziale possa essere accantonata per l’eventuale ritorno di Maurizio Sarri.